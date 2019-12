Un repreneur pour l'abattoir de Bastogne

L'offre de reprise de la société Swaegers pour l'abattoir de Bastogne a été acceptée. Idélux l'a annoncé vendredi. Suite à la faillite de Qualibeef (ex-Veviba) et de sa filiale AMB (Abattoir et Marché de Bastogne) actée le 20 août dernier, c'est donc Jan et Charlotte Swaegers qui relanceront l'activité du site de Bastogne, probablement au cours du premier trimestre 2020.

Cette reprise va permettre d’offrir à nouveau une solution de proximité pour les nombreux agriculteurs de la région de Bastogne.

Le bourgmestre de Bastogne Benoit Lutgen se réjouit de cette nouvelle.