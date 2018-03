Un rapport du Conseil Supérieur de la Justice accable le procureur du roi du Luxembourg, Damien Dillenbourg, au sujet de la gestion du parquet qu'il dirige. Une info de la Meuse Luxembourg.

Une enquête a été réalisée par le CSJ, le Conseil Supérieur de la Justice, parce qu'au parquet du Luxembourg, on manque de magistrats.

Il n'y a que onze magistrats alors que le cadre en prévoit 20. C'est donc un taux d'occupation anormalement bas et un cadre rempli à 55%.

Le rapport parle de problèmes de gestion interne, du climat général délétère ambiant lié à la désorganisation des services, et du statut privilégié accordé à certaines personnes.

Contacté par sud presse et Belga, le procureur du Roi n'a pas souhaité, à ce stade, faire de commentaire sur ce rapport.