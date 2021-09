Un quiz luxembourgeois en ligne pour rafraîchir vos connaissances sur le code de la route

L’asbl "Partageons nos routes" fédère les acteurs de prévention routière dans la Province et travaille depuis de nombreuses années avec l’entreprise d’économie sociale "La Locomobile" et l’assureur Ethias. Ensemble, ils ont conçu des formations pour chauffeurs, un simulateur de conduite, etc. Les trois partenaires ont aussi mis à profit les mois de confinement pour développer un outil numérique. "A’ssure ta route" c’est un quiz qui vous met en situation sur la route et vous pose des questions simples sur le code de la route. "Partageons nos routes" organise aussi avec la police et le cellule éducation de prévention du cabinet Gouverneur Olivier Schmitz, des séances de remises à niveau du code de la route pour personnes âgées. Et ce sont les questions fréquemment posées lors de ces séances qui ont inspiré les 20 premières questions du quizz. " Cet outil en ligne est non seulement des disponibles pour les personnes âges mais également pour toute personne qui souhaite évaluer ses connaissances du code de la route avec ses dernières nouveautés ", explique Fanny Vorillon, coordinatrice de " Partageons nos routes ". " Ici nous partons vraiment de situations qui ont posé problèmes à certains aînés, comme les problèmes de ronds-points, comment rouler en tant que cycliste, etc. et les illustrations des situations sont toutes situées en Province de Luxembourg. Le langage est accessible et toute erreur donne droit à des explications simples que l’on peut parcourir à son rythme ". Le qui z est à présent en ligne et il est prévu de l’étoffer avec de nouvelles questions, de nouvelles problématiques soumises éventuellement par des participants et enrichi de capsules vidéo. N’hésitez pas à vous tester sur www.partageonsnosroutes.be