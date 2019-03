Un projet immobilier ambitieux pour Virton

L'ASBL "Patrimoine Enseignement catholique" possède des terrains en zone urbanisable, autour de l'ancienne ferme du collège Saint-Joseph et elle souhaite y créer de nouvelles habitations. On parle de plusieurs centaines de logements. C'est une vaste zone de plus de 30 hectares, proche du centre-ville et de la nouvelle piscine. Un belle opportunité pour le développement de la capitale gaumaise, comme l'affirme Michel Thiry, vice-président de cette ASBL :

"La Région wallonne vient de reconnaitre Virton comme pôle de développement, et pour se développer il faut entreprendre des procédures, mettre en oeuvre et c'est l'objectif ici. Donner à Virton la possibilité d'accueillir de nouveaux habitants, faire en sorte qu'il y ait une offre qui rencontre la demande".

Il faut à présent que la commune adopte un schéma d'orientation local; puis , il y aura une enquête publique, demande de permis... Un projet qui n'en est qu'à ses débuts mais qui est d'ores et déjà bien accueilli par le Maire de Virton François Culot. Il insiste sur l'importance d'y développer un lotissement vert avec mobilité douce, le tout en plusieurs phases :

"Une chance qu'il y ait 38 hectares d'un seul tenant, et propriété d'une même association, on va pouvoir faire un lotissement avec une seule unité. Ici on doit envisager une nouvelle ville, Virton-la-Neuve comme certains l'ont dit, mais ne nous emballons pas. On fait ça lentement sur 40 ou 50 ans, avec un projet sur le long terme."