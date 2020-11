Un projet d'hôtel, parking et sanitaires pour routiers, à Marche

A Marche-enFamenne, le dossier de la plate-forme mulimodale pourrait enfin se débloquer. Une zone parking poids-lours et de co-voiturage fermée depuis plusieurs années. Aujourd'hui la Région Wallonne et le SPW qui étaient propriétaires du terrain à l'entrée de la ville, cèdent le terrain à la Sofico avec pour objectif de mener à bien un projet d’hôtel avec parking et sanitaires pour les routiers. Pour le Bourgmestre André Bouchat, le dossier avance enfin et avec sa verve habituelle, il nous rappelle les différentes péripéties de ce dossier :

"La plateforme intermodale, c'est-à-dire une grande zone de parkings pour poids lourds, prévue initialement il y a une quinzaine d'années, c'était le ministre Darras qui m'avait fait le plaisir de faire un parking pour poids lourds. Et puis un jour la Sofico, bras droit armé du MET, vient nous trouver en nous disant, c'est une belle plateforme, nous voudrions valoriser ce terrain. Accepteriez-vous de faire autre chose qu'un parking pour poids lourds ? Nous avons dit oui, nous étions ouverts à toute idée. Et comme entre temps, les gens du voyage avaient compris que c'était un endroit idéal pour venir stationner, c'était devenu un camp permanent. La Sofico s'en était rendu compte également, et a proposé de faire un hôtel. Nous avons dit avec plaisir, le nombre d'hôtels à Marche est insuffisant."

Des investisseurs s'étaient manifestés mais devant la lenteur et la complexité du dossier, certains se sont retirés ajoute André Bouchat.