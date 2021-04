Un projet d'hébergements touristiques entre Fronville et Monteuville, dans la commune de Hotton, inquiète !

La société JP Seven, envisage la construction de 130 lodges d’une capacité maximale de six personnes au parc du Rahet. Les riverains les plus proches, qui vivent dans un quartier résidentiel appelé Plain de Holset, dans le village de Grandhan - Durbuy, craignent le va-et-vient des véhicules avec les nuisances qui en découlent. Stéphane Lardau, l’un des habitants :

"La route n'est pas du tout adaptée pour une circulation énorme, avec ces 130 lodges de six personnes. C'est minimum deux voitures par lodge, le calcul est vite fait, on arrive allègrement à 1500 passages par jour. Il y a d'autres accès à privilégier, un aménagement à travers bois, mais qui sera bien plus intéressant pour la commune de Hotton, pour rejoindre la N833 au lieu de la N929. On va amener cette population de touristes vers Melreux, et ils feront vivre les commerçants de Hotton, et non ceux de Somme-Leuze et de Durbuy."

De son côté, le bourgmestre de Hotton, Jacques Chaplier, explique que cette autre solution d'accès est à l’étude mais qu’il faut se mettre d’accord avec d’autres intervenants pour financer l’aménagement du chemin forestier actuel.

A savoir qu'une présentation vidéo du projet est mise en ligne depuis hier et pendant 48 heures, sur le site de la commune, avant le lancement d’une étude d’incidences.