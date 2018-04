Depuis son arrivée il y a deux ans, le Gouverneur Olivier Schmitz encourage les 44 communes luxembourgeoises à se doter d'un PGUI, un Plan général d'Urgence et d'Intervention. Ce jeudi, c'est ensemble que les communes de Libin, Libramont-Chevigny et Saint-Hubert ont signé une convention de partenariat pour un même Plan général d'Urgence et d'Intervention. Olivier Schmitz au micro de Philippe Herman...