Un pas de plus pour l'éolienne citoyenne de Fauvillers

Le projet éolien de Fauvillers se concrétise. Si les travaux d’infrastructures ont débuté il y a plusieurs mois, la coopérative Lucéole informe que les éoliennes viennent d’être commandées. Les coopérateurs de Lucéole s’en réjouissent puisque le parc de Fauvillers comptera cinq éoliennes dont une citoyenne. Le promoteur Eneco Wind Belgium a offert la possibilité à la coopérative créée à Habay il y a plus de 10 ans, d’intégrer son projet et d’exploiter une éolienne citoyenne en son sein. " Notre objectif est de promouvoir le développement de l’éolien en tant que source d’énergie renouvelable, respectueuse de la planète. Nous agissons en tant que coopérative, avec la volonté de permettre à nos membres de se réapproprier les ressources, de produire de l’énergie localement et de pouvoir directement en profiter. Ensemble, nous démontrons que pouvons produire notre propre énergie et, en tant que citoyen, qu’il est possible d’agir concrètement contre le réchauffement climatique" explique Philippe Verbauwhede, président de Lucéole et habitant de la commune de Fauvillers.

" Une éolienne coûte 4 millions d’euros. Pour concrétiser ce projet, nous avons besoin de mobiliser 850.000 euros de fonds propres en partenariat avec d’autres coopératives citoyennes ", poursuit le président de la coopérative.

Il y a quelques mois, Lucéole lançait une campagne de souscription. 275 nouveaux coopérateurs ont déjà rejoint le mouvement pour des souscriptions s’élevant à plus de 300.000 euros. " Aujourd’hui près de 800 coopérateurs sont engagés à nos côtés. On constate un réel mouvement, une volonté croissante des citoyens d’agir en faveur du climat. La crise actuelle a mis en évidence l’exigence d’agir pour la préservation de nos écosystèmes, de revoir notre approche vis-à-vis des enjeux énergétiques et de nos modes de consommation ", explique Philippe Verbauwhede.

Lucéole souhaite encore rassembler 200.000 euros à travers la souscription. Chaque personne peut souscrire à une ou plusieurs parts. Une part vaut 100 euros.

Infos sur le site www.NotrePropreEnergie.be