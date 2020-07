Un parcours pour redécouvrir les bières et les fromages de la province de Luxembourg

Dans sa série d'été, le magazine Moustique nous guide un peu partout en Wallonie pour nous proposer des itinéraires et des idées pour nos excursions d'été. La semaine dernière, il nous a fait redécouvrir la forêt d'Anlier. Aujourd'hui, c'est un parcours entre bières et fromages qui nous emmène notamment à Orval. Paulette Nandrin, journaliste chez Moustique, est intervenue dans Luxembourg Matin pour nous en dire un peu plus. Comme chaque jour pendant tout l'été, Vivacité met un coup de projecteur sur la presse écrite dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.