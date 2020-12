Un nouvel hôpital à Habay et des polycliniques modernes aux quatre coins de la Province

C'est en visioconférence que l'intercommunale hospitalière Vivalia a tenu son Assemblée Générale mardi soir. Il y fut question de l'impact de la crise covid notamment sur les finances de l'intercommunale. Un impact non négligeable ! Une mention spéciale au personnel pour son dévouement mais des craintes quant à l'impact psychosocial de cette crise sur ce personnel de Vivalia. La Direction annonce une enquête dans les prochains mois pour prendre la mesure des de ces impacts.

L'occasion aussi de faire une première évaluation du plan stratégique 2020-2022 et du projet Vivalia 2025. Le projet repose sur la construction d'un nouvel hôpital centre-sud à Houdemont, commune de Habay, et le renforcement de l’hôpital de Marche-en-Famenne au nord. Après les deux réunions d’informations virtuelles, l’étude d’incidences suit son cours. " Après avoir collecté toutes les remarques, explique le Directeur Général de Vivalia, Yves Bernard, notre objectif est d’adapter notre demande de permis pour répondre au mieux au choix du site à toutes ces remarques ! " A côté des deux sites hospitaliers, les soins médicaux demain reposeront également sur un maillage de polycliniques modernes " réparties sur tout le territoire ", précise le Dr Vincent Delrue." Nous souhaitons décliner le même modèle partout et la polyclinique de Vielsalm servira de projet-pilote. Mais en termes de volume et en termes d’activités, il y a des choses qui seront faites à certains endroits et pas à d’autres. Ce sera déterminé en collaboration avec les gens de terrain et le corps médical ". Des polycliniques qui seraient mises en service au moins six mois avant le nouvel hôpital.