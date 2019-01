Un nouveau sommet de La Grande Région ce mercredi

Ce territoire qui regroupe le Grand-Duché de Luxembourg, le Grand-Est français, les Länder allemands de Sarre et Rhénanie Palalatinat, la Wallonie et la Communauté Germanophone de Belgique. A l'occasion du Sommet organisé tous les 18 mois et qui a lieu ce mercredi, le Grand-Duché va transmettre la présidence à la Sarre. A quelques heures du sommet, évoquons quelques gros enjeux en compagnie du Vice-président du Conseil Economique et Social, Philippe Ledent. Il y a avant tout celui de la mobilité des travailleurs...