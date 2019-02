Un nouveau procès s'est ouvert ce lundi devant la cour d'assises d'Arlon. Dans le box des accusés, deux hommes : Carlo Christophe, 26 ans, et Jérôme Kone, 21 ans, qui doivent répondre du meurtre de Nasreddine Mhadbi, âgé de 21 ans au moment des faits.

Après avoir reçu des coups de couteau, son corps avait été retrouvé en partie calciné dans un champs à Gérouville ( Meix-devant-Virton ) le 5 août 2016. A l'époque, les deux accusés étaient mêlés à un trafic de stupéfiants et c'est une dette de 200 euros que Nasreddine Mhadbi devait à une connaissance des deux accusés et dont une partie devait revenir à Jérôme Kone, qui serait à l'origine du drame.

Le 4 août 2016 dans la soirée, à Virton, l'argent a une nouvelle fois été réclamé à Nasreddine Mhadbi, mais sans succès. La victime a alors été conduite de force en voiture dans ce champs à Gérouville par les deux accusés. Là, chacun rejette la faute sur l'autre. Alexandre Wilmotte, avocat de Carlo Christophe :

"Ils se rejettent la responsabilité des faits les plus graves, et il y a objectivement peu d'éléments qui permettent de prendre une position claire. Mais à l'interrogatoire des deux accusés, je dois considérer que l'autre accusé n'est pas crédible dans ce qu'il dit. Après il est trop tôt pour tirer des conclusions, je prends acte et nous verrons en fonction de l'évolution du dossier."

Il y a en tout cas beaucoup d'incohérences dans l'une et l'autre version. Pour Dimitri Soblet, avocat des parties civiles, les deux mentent et forment un duo.

Place aujourd'hui aux policiers, enquêteurs, juge d'instruction et experts pour exposer les faits.