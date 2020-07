Un nouveau dépôt pour Alimen T qui vient en aide aux plus démunis en Province de Luxembourg

La pauvreté et les plus démunis, c’est aussi une réalité en région rurale. En Province de Luxembourg, depuis 2016, l'asbl " Alimen T " coordonne la logistique et les projets d'aide alimentaire et non-alimentaire à destination des plus démunis. Pour pouvoir stocker ses produits, Alimen T avait besoin de plus de locaux. Et l'asbl qui disposait déjà de dépôts sur le site du Domaine de Beauplateau à Ste Ode, vient d'inaugurer, à Bastogne, un nouvel entrepôt, à proximité de la Nationale 4 et de l'Autoroute E-25... Un endroit idéalement situé pour rassembler des produits et venir en aide aux structures qui aident les plus démunis de la Province, comme les CPAS. L’asbl reçoit des produits de la banque alimentaire mais également des invendus que l’Europe met à disposition. Les différents CPAS distribuent ces vivres aux bénéficiaires de RIS (le revenu d’Intégration Sociale) de leur commune. Mais " Alimen T " entend aussi répondre à d’autres demandes comme celles de la Saint-Vincent de Paul et des épiceries sociales de la Croix-Rouge. Ces derniers mois avec le confinement, les demandes et sollicitations ont été moindres mais le coordinateur, Jean-Pol Welles s’attend à être fort sollicité dans les prochaines semaines et les prochains mois. Les conséquences sociales de la crise Covid ne font que commencer...

L’asbl " Alimen T ne manque pas d’idées et répond à de nombreux appels à projets. Ainsi, grâce à la Loterie Nationale, elle a pu acquérir un véhicule et un "container congélateur". Il s’agit au départ de produits frais, de proposer des produits transformés et congelés. Et dans ce cadre, sept CPAS de la Province de Luxembourg (Aubange, Gouvy, Léglise, Libramont, Manhay, Messancy et Vaux-Sur-Sûre) ont pu aussi acquérir un congélateur pour stocker ce type de produits pour leurs bénéficiaires. Autre action menée par l’asbl " Alimen T ", avec le soutien de Viva For Life, préparer des repas pour les enfants de 0-6 ans sur base de produits sains, car un autre des objectifs de l’asbl, c’est de sensibiliser à une alimentation saine et à la lutte contre le gaspillage alimentaire.