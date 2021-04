Un nouveau crématorium ouvre à Neufchâteau, le tout premier en Province de Luxembourg

C'est ce mercredi que le neuvième crématorium de Wallonie ouvrira ses portes à Longlier, commune de Neufchâteau. La réflexion et le dossier pour implanter un tel outil dans la province de Luxembourg a démarré en 2015. Mais à présent, il est opérationnel, et il devrait simplifier les incinérations funéraires en Luxembourg. Située à proximité des autoroutes E-411 et E-25, le nouveau crématorium, dans son écrin forestier, va permettre de réduire, de manière appréciable les distances pour les familles dans la douleur. Selon l’étude réalisée par l’Université de Liège, les déplacements des habitants de la Province seront réduits de moitié ! C’est la Province de Luxembourg qui a entamé la réflexion parce que " ces trop longs déplacements déchiraient le lien entre les familles puisque les très proches partaient évidemment avec le défunt et les autres rentraient chez eux," explique le Député Provincial Bernard Moinet, et tout le côté familial et conviviale disparaissait." La Province a contacté l’intercommunale liégeoise Neomansio (qui gère les crématoriums de Liège et Welkenraedt) et a été étroitement liée au dossier, en termes de financement mais également grâce aux compétences du Service Technique Provincial.

La Ville de Neufchâteau a, elle, mis 5 ha à disponibilité de l'intercommunale Neomansio et la Bourgmestre Michèle Mons Delle Roche affirme que tout a été fait pour apaiser les craintes exprimées par les riverains au moment de l’enquête publique. " La rue des Haies est une voie sans issue, le chemin vers le crématorium est bien indiqué, précise la Bourgmestre " Les riverains pourront avoir tous leurs apaisements ! " Le bâtiment compte deux salles de cérémonie de taille différentes (180 personnes et 60 personnes), des salons et des salles de réception. A l'extérieur du bâtiment il y a le classique jardin cinéraire mais aussi une forêt cinéraire. " Cinq bosquets de cinq essences différentes ", explique Philippe Dussart, Directeur Général de Neomansio, " les différentes essences (chêne, sequoia, noyer, tilleul et charme) ont une symbolique différente et fonction de l’essence choisie, cela peut correspondre au caractère ou la stature du défunt. " Et là on peut disperser ou inhumer les cendres. Enfin on peut également disperser ces cendres dans un plan d'eau aménagé !