Un large "oui" pour le refinancement de TV Lux

C’est à une large majorité que l’Assemblée Générale de Sofilux, qui s’est tenue ce jeudi, a adopté le refinancement de TV Lux. C'est via cette intercommunale, en effet, que les communes luxembourgeoises financent la télévision locale. Les budgets de la chaîne régionale s’étant clôturés par un déficit en 2018 et 2019, il était demandé à Sofilux d'augmenter son intervention d’ 1 € euro par habitant. Les 44 communes ( en conseil communal ) ont dû se prononcer à ce sujet. Ce refinancement a parfois fait couler beaucoup d’encre dans la presse, mais finalement, on constate que 33 communes ont approuvé à l’unanimité, 5 ont voté pour avec quelques abstentions, 4 n’ont pas délibéré et 2 ont dit non. En sachant que les communes ne détiennent pas toutes le même nombre de parts dans le financement, au final, on obtient plus de 95 % de " oui " pour ce refinancement. Un chiffre qui peut donc apaiser les esprits.