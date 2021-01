Un groupe baptisé "Réunification Grand-Duché Luxembourg" rassemble plus de 10.000 personnes

C'est une idée qui revient de manière récurrente. Certains citoyens de la province souhaiteraient un rapprochement avec le grand-Duché de Luxembourg. Un groupe est né sur Facebook il y a quelques mois, et aujourdhui ce groupe baptisé "Réunification Grand-Duché Luxembourg" rassemble plus de 10.000 personnes. Ses quatre créateurs, veulent en tous cas susciter la réflexion à tous les niveaux. Thib Aquinas, porte parole du groupe revient sur le point de départ et les raisons de la création du groupe.

Le groupe part d'un constat, la Province de Luxembourg est l'éternelle oubliée de nombreuses politiques menées en Belgique, et à l'inverse, les échanges avec le voisin grand-ducal sont riches et nombreux. Au-delà d'études et de réflexions, un des premiers projets concrets serait d'organiser une consultation populaire sur une réunification des deux côtés de la frontière. Mais, pas de précipitation précise Thib Aquinas l'un des portes parole du groupe :

"On ne va pas être rattaché au Grand-Duché au 31 janvier 2021, il ne faut pas se leurrer, on n'est pas dans une procédure juridique valable, on est plutôt dans une course de grand fond."

Le groupe FB insiste, l'objectif n'est pas de créer un parti politique. Mais on rappelera qu'en 2000 lors des élections communales, une liste à Arlon baptisée Rassemblement Lux n'avait obtenu que 4% des suffrages et bien moins à la province, alors qu'en serait-il aujourd'hui ? :

"Sur 20 ans c'est quand même une génération, et les esprits évoluent, surtout face au mépris montré par la capitale et les politiques hors Province de Luxembourg en règle générale."

Mais pour penser à une éventuelle réunification, encore faudrait t-il que le Grand-Duché de Luxembourg soit preneur, le RGDL a déjà effectué un petit sondage :

"Plutôt deux tiers, un tiers. Deux tiers pour le rattachement, un tiers a rejeté le rattachement. C'est un petit sondage organisé sur un media, ça vaut ce que ça vaut. Maintenant il y a une consultation populaire à organiser de l'autre côté, est-ce que la Province de Luxembourg est une belle mariée pour le Grand-Duché ?"

L'objectif est de l'organiser d'ici à la fin de l'année, et entre temps d'alimenter les réflexions d'études fouillées sur les différents aspects d'un éventuel rapprochement.

Précisons qu'un autre groupe FB vient de voir le jour, il se prononce lui, contre une réunification.

Même si elle n'aura rien d'officiel et ne serait qu'indicative, les responsables du groupe FB veulent organiser une consultation populaire des deux côtés de la frontière.