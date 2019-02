Un espace de vente de produits en vrac, au marché de la Halle de Han-Tintigny

Chaque vendredi soir à côté des autres stands du marché, on retrouve une cinquantaine de produits en vrac; du bio, du local et de l’équitable : céréales, droguerie, fruits secs, graines & condiments, huiles, vinaigres, légumineuses & féculents, pâtes, pâte à tartiner, et un moulin pour moudre votre café sur place. La suite logique dans la philosophie de la halle de Han, écoutez sa directrice Isabelle Houtart...