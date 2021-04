La crise sanitaire a mis sur le devant de la scène les notions de télétravail et de coworking. La transformation digitale va contribuer à appréhender différemment les manières de travailler, notamment pour les frontaliers. Dans ce contexte, le Député Wallon MR, Yves Evrard a imaginé un espace de coworking en Centre Ardenne, au croisement des autoroutes E-411 et E-25. Yves Evrard développe ses arguments :

"Il faut distinguer deux choses, il y a le coworking en tant que tel, qui permet effectivement de travailler, qu'on soit travailleur ici en Belgique ou travailleur frontalier. Et le projet que je souhaite mettre en oeuvre, qui est un projet à la fois de coworking, de télétravail, mais principalement dédié à l'endroit des travailleurs frontaliers, partant du constat que nous avons fait en commission Bénélux. La volonté était de pouvoir élargir l'accord bilatéral de 24 jours prestés dans son pays de résidence, à 48 jours, ce qui présente de nombreux avantages, notamment en terme de mobilité et de qualité de travail.

Ca faciliterait la mobilité, d'autant qu'on le dit, il y aura encore plus de travailleurs frontaliers d'ici à dix ou 15 ans. Les statistiques et les perspectives montrent que cette évolution va aller crescendo, hors on sait manifestement que ce soit sur le plan immobilier, ou la saturation du réseau routier, le sud de la province est particulièrement touché."

Mais avant d'en arriver là il faudra trouver un accord pour prolonger le nombre de jours autorisés à télétravailler entre la Belgique et le Grand-Duché, ce dont on parle depuis un certain temps. Yves Evrard espère persuader les Gouvernements et les entreprises de l'intérêt de son projet de coworking frontalier.