Un crowfunding pour financer l'album du groupe luxembourgeois "Dole"

Des nouvelles du groupe Dole, groupe du sud de la province, à qui on doit Slumberland, The Dream, Rumroad... Dole sort un nouvel album Live. Le groupe a enregistré son concert au château de Montquintin en juillet 2017, et aussi ses deux concerts d'août 2018 au Festival de Nandrin et au W Festival en Flandre.

Le nouveau disque sera d'abord proposé en version vinyle 33 tours uniquement. Et vous avez jusqu’à dimanche soir pour participer à l’édition du Live via le crowfunding, financement participatif sur la plate-forme Ulule. De nombreuses contreparties sont proposées. Et sachez encore que Dole sera en concert le 26 janvier au ROX à Rouvroy.