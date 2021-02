Un collectif s'est créé pour endiguer la hausse du prix des logements en Sud-Luxembourg

Devant la hausse des loyers et des difficultés de plus en plus grandes pour les revenus modestes de se loger en Gaume et dans le sud-de la province, un collectif s'est créé sous le nom "Logement accessible en Sud-Luxembourg". Un groupe qui se réunit régulièrement "en ligne" pour débattre et pour tenter de dégager des solutions. Nathalie Monfort, l'une des initiatrices du projet :

"Soit ce sont des personnes qui rencontrent des difficultés au niveau personnel, soit professionnel, puisqu'il y a un architecte dans le groupe, ou une indépendante qui veut accompagner des démarches d'habitats groupés. Ce sont des constats en tout cas communs, chacun avec son vécu, et on s'est dit qu'il fallait lancer une dynamique, pour mettre les gens en réseau, informer et voir ce qu'il peut ressortir comme solution pour l'accès au logement dans la région.

L'objectif est d'avoir pour chaque rencontre, un contenu ou une thématique sur les aspects légaux, et une deuxième partie où l'on met les gens en réseau, pour créer des liens et aboutir à une résolution des problèmes. C'est en connaissant les gens et leur vécu, que les projets vont émerger."

Une première réunion en ligne s'est tenue en janvier. Deux autres sont prévues les 21 février et 21 mars. Les personnes qui désirent y participer peuvent s'inscrire par mail à l'adresse aleger48@gmail.com.