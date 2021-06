Un circuit virtuel des églises et chapelles à Libramont

Samedi et dimanche, premier week-end de juin, ce seront les "Journées des Eglises Ouvertes". La commune de Libramont y participe mais a décidé d'aller bien au-delà en proposant les premières étapes d'un circuit virtuel au cœur des églises et chapelles de l'entité. Un circuit touristique qui doit permette de visiter ces églises mais quand elles sont fermées! " On peut vraiment rentrer en immersion à l’intérieur de l’église et se balader où on veut, " explique Hai Quach Van de la société DiscoVr. "Il y a différentes pastilles bleues sur l’écran et si vous cliquez vous aurez un tas d’informations sur l’église en détails, les statues etc. " Et la cerise sur le gâteau, c’est une vue, genre maison de poupée, qui vous permet d’appréhender l’édifice sous un jour original. Pour l'heure, les trois premières étapes du circuit sont l'église de Bras-Bas, celle de St Pierre et la Chapelle de Lorette à Moircy. L’an prochain d’autres églises seront accessibles virtuellement. Les liens vers les différents édifices sont sur le site de l’Office du Tourisme de Libramont et des QR-codes, devant les églises, permettront d’entamer à tout moment une visite virtuelle. Pour les " Journées des Eglises Ouvertes ", à Libramont, on pourra allier réel et virtuel, sur rendez-vous dans les trois églises. L’Office du Tourisme libramontois mettra à disposition du personnel et des tablettes pour les visiteurs. " Au-delà des touristes, ce circuit s’adresse aussi aux habitants des villages de Libramont, qu’ils puissent se réapproprier leur histoire. Y’a des générations qui se sont installées ces dernières années et il était intéressant que les habitants des villages puissent partager leur édifice à d’autres Libramontois car on a cette spécificité que la commune est très étendue ", conclut Jonathan Martin, l’Echevin libramontois du Tourismecircuit virtuel.