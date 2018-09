Un chantier de réhabilitation sur la E411 entre Arlon et Sterpenich commence ce lundi

A partir de lundi, les travailleurs frontaliers et tous ceux qui circulent vers Luxembourg vont devoir s'armer de patience et s'organiser. Un chantier de réhabilitation du revêtement de l'autoroute E411 entre Arlon et Sterpenich va commencer. Des travaux sur un tronçon d'environ 11 kilomètres vers le Luxembourg mais, la circulation sera réduite à une seule voie dans chaque sens, ce qui ne sera pas sans conséquence. Héloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO, Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, contactée par Anne Lemaire...