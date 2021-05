Un centre Europe Direct vient d'ouvrir en Province de Luxembourg

On ne connaît pas toujours bien l'histoire et le fonctionnement de l'Union Européennne. Afin d'aiguiller au mieux les citoyens, il existe des centres d'information "Europe Direct ", désignés par la commission européenne. Il y en a neuf en Belgique dont un qui vient d'ouvrir en Province de Luxembourg. Il se situe au Parc Naturel de Gaume, à Rossignol-Tintigny. Il est hébergé par la Fondation Merci. Un lieu ouvert à tout le monde comme nous le confirme Inès Claudot, chef de projet à "Europe Direct" :

"On a remarqué que les citoyens sont assez éloignés des politiques européennes, et le but c'est de les en rapprocher. On a pour but de passer dans les écoles afin de dévulgariser ce qu'est l'union Européenne, et nous allons créer des expositions, et des conférences-débats avec des politiciens. Tous ces projets sont en cours de préparation. Et nous avons déjà quelques brochures gratuites qui sont à disposition de tous les citoyens de la Province de Luxembourg."

Europe direct est situé à Rossignol, juste à coté du centre mémoriel dédié à la Bataille des Frontières d’août 1914, qui ouvrira lui cet été.