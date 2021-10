Un cadavre découvert dans une maison abandonnée en province de Luxembourg

Un cadavre a été découvert samedi dans une maison abandonnée de la commune de Rendeux, indique le parquet du Luxembourg dimanche matin. Le dossier n'a pas été mis à l'instruction.

Des personnes originaires des Pays-Bas ont découvert le corps, par hasard, samedi en fin de soirée dans une habitation de Vecpré. Selon le parquet, le décès remonterait à un certain temps et le cadavre n'a pu être identifié. Le laboratoire de la police est descendu sur place. Un médecin légiste doit procéder dimanche à l'examen du corps pour tenter de déterminer la cause du décès. Aucun élément ne permettant d'affirmer qu'il s'agirait d'une mort suspecte à ce stade, le dossier n'a pas été mis à l'instruction, conclut le parquet du Luxembourg.