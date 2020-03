UCM Mouvement Luxembourg demande un geste des pouvoirs locaux envers les indépendants

Face à la situation actuelle, la période du confinement, UCM Mouvement Luxembourg s’inquiète du sort des indépendants dont plus de la moitié ont été obligés de fermer leurs portes. Ces 10 derniers jours, près d’un millier d’appels téléphoniques quotidiens ont été gérés par ses équipes luxembourgeoises ! La crise actuelle affecte chaque citoyen, mais également l’économie et particulièrement les indépendants et les petites entreprises. UCM demande, dans un communiqué, des mesures rapides, notamment au niveau communal et provincial ! Malgré les mesures fédérales et régionales, de nombreux indépendants, en viennent à imaginer le pire en termes de poursuite de leur activité au terme de la crise... C’est pourquoi UCM sollicite les communes et la Province de Luxembourg pour aider ces indépendants sur leur territoire ! La demande porte prioritairement sur la suppression ou une modulation des trois taxes locales principales : force motrice, enseignes et …terrasses. Cette dernière taxe entre normalement en vigueur le 1er avril ! Or, la période de confinement sera prolongée et une fois terminée, le redémarrage de chaque activité risque de prendre du temps si la confiance du consommateur reste fragile. UCM Mouvement Luxembourg relève tout de même un élément positif, si cette crise met l’accent sur la consommation locale, elle aura servi sans doute une cause noble !