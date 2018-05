TV Lux grandit et étend sa diffusion au Grand-Duché de Luxembourg

Depuis son déménagement il y a un an, TV Lux a continué à développer de nouveaux projets. Votre télévision locale a bien élargi sa zone de diffusion ces derniers temps.

Au départ, TV Lux n'était diffusée que dans la province. Mais depuis le 1er mars, elle est aussi regardée au Grand-Duché et depuis le 4 mai partout en Wallonie et à Bruxelles sur Proximus.

Et puis de nouvelles émissions sont prévues. Il y a tout d'abord : "Juste quelqu'un de bien " : Dès ce dimanche 3 juin, chaque semaine, cette nouvelle émission, présentée par Thierry Delperdange ira à la rencontre de personnalités de la province. Corentin Plateau, réalisateur, responsable de la programmation évoque le concept...

Mais signalons encore que du 18 au 24 juin, TV Lux proposera une semaine luxembourgeoise avec le Grand-Duché en fil rouge.

Enfin autre grand rendez-vous de cette année : les élections communales et provinciales en octobre, avec 44 débats communaux et deux provinciaux dans le nouveau studio 2 de TV Lux.