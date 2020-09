Trop de zones blanches en Province de Luxembourg

Les zones blanches sont encore trop nombreuses en Province de Luxembourg, c’est-à-dire les endroits où réceptionner internet.

A Houffalize il y a des avancées, en tous cas pour 120 habitations des villages d’Engreux et de Bonnerue, comme l’annonçait le journal La Meuse.

C’est l’opérateur Proximus qui pilote le projet à l’aide d’une antenne hertzienne déjà existante à Mabompré, ce qui évitera de nombreux travaux. Cela fait deux ans que la commune est en contact pour trouver une solution. Mais il reste d’autres zones blanches sur Houffalize comme le confirme le Bourgmestre Marc Caprasse :

"Il y a encore malheureusement plusieurs villages qui souffrent de carence en terme de transfert data, et qui souffrent d’un certain immobilisme de la part d' opérateurs qui n’ont pas envie d’investir pour remédier à cette situation. Le contexte covid a montré qu’on a prôné le télétravail, et je suis désolé mais lorsque vous ne pouvez même pas faire une transaction bancaire via le web, il n’est pas possible d’envisager du home working. La population belge n’est pas égale et c’est bien sûr dû à notre réalité rurale, mais on se battra pour palier cette carence".

D’autres techniques pourraient être mises en oeuvre notamment à Les Tailles où l’étude de faisabilité est en cours.