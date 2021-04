Trois démissions et bientôt un nouveau Bourgmestre et pacte de majorité à Manhay

Au menu du conseil communal de Manhay ce mercredi soir la démission du Bourgmestre Marc Generet et des Premier et Troisième Echevins Geoffrey Huet et Patrick Loos. Des divergences de vue entre le Bourgmestre et les autres membres du collègue sont apparues ces dernières semaines... Le conseil communal a acté les démissions mais tous restent en place tant qu'un nouveau pacte de majorité ne soit signé !

Marc Generet, Le Bourgmestre a confirmé, devant le conseil qu’il se retirait de la politique et qu’il ne souhaitait ni incriminer personne, ni régler ses comptes. Quant aux deux Echevins démissionnaires, Geoffrey Huet et Patrick Loze, ils ont évoqué la détérioration progressive des relations avec le Bourgmestre jusqu’à la perte de confiance et la rupture pour en arriver à un acte fort, la démission. Mais ils entendent encore siéger au conseil. Seule membre du Collège communal toujours en place, l’Echevine Anne Mottet a aussi évoqué un manque d’écoute du Bourgmestre. Elle a expliqué que dans ces circonstances, elle " veut bien prendre le gouvernail de la commune " mais elle insiste auprès des deux échevins démissionnaires pour qu’ils soient toujours à ses côtés. Alors qui sera la prochain Bourgmestre de Manhay ? La majorité, sans Marc Generet va se réunir pour envisager la suite et préparer un nouveau pacte de majorité. Pour le poste de Bourgmestre, les paris sont ouverts.