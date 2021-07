Tristesse dans le monde agricole orphelin de sa Foire de Libramont et rempli d'espoir pour 2022

C’est ce lundi qu’aurait dû se clôturer la Foire Agricole et Forestière de Libramont. Mais pour la deuxième année consécutive, la Foire qui était prévue du 23 au 26 juillet, a été annulée, compte tenu de la crise sanitaires mesures sanitaires. Marianne Streel, la Présidente de la FWA, la Fédération Wallonne de l'Agriculture est triste " parce que la Foire de Libramont, c’est une belle image de l’agriculture et un lieu d’échanges privilégié pour beaucoup d’agriculteur pour parler des difficultés et améliorer encore notre travail au quotidien, qu’il soit de plus en plus durable ! " " Même si l’agriculture est difficile à vivre ", ajoute Freddy, agriculteur de la région de Dubuy, "c’est normalement chaque année la fête des agriculteurs ".

Cet autre agriculteur ajoute que ce sont des contacts que l’on avait et qui font défaut depuis deux ans. " ajoute Christiane, agricultrice à La Roche-en-Ardenne, "se retrouver devant une bonne tasse de café ou une petite bière, une convivialité qui manque terriblement çà tous les agriculteurs ! " Pour Jacques Aubry vétérinaire à Bertogne " la foire c’est un peu les vacances des agriculteurs qui ne peuvent partir très loin et ce rendez-vous manque, mais compte tenu de la crise sanitaire, il faut prendre son mal en patience et espérer la revivre l’an prochain. "

Bernard Moinet, Député Provincial Luxembourgeois à l’agriculture ajoute que " la Foire est un endroit où on peut montrer les nouvelles pratiques agricoles et montrer que les agriculteurs sont des partenaires de notre vie économique mais également de notre vie sociale et les derniers événements que l’on vient de vivre en Belgique, montre que les agriculteurs ont été les premiers à donner un coup de main aux services de secours."