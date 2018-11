Tribunal correctionnel de Neufchâteau: 5 ans de prison dont 1 avec sursis pour le Docteur Moreau

Le tribunal correctionnel de Neufchâteau a rendu hier son jugement à l'encontre d'un médecin de Léglise. Le Docteur Moreau est poursuivi pour viols et attentat à la pudeur sur deux patientes. Le tribunal le condamne à 5 ans de prison dont un an avec sursis ainsi qu'à une amende de 1200 €. Le procureur avait requis 6 ans d'emprisonnement, tandis que l'avocat du médecin Julien Pierre, avait demandé l'acquittement. Rappelons que les débats sur cette affaire avaient été rouverts à deux reprises, suite à de nouveaux éléments comme du marchandage financier de la part de l'une des patientes, et suite à des examens médicaux supplémentaires. Bref, les patientes attendaient ce jugement depuis plus d'un an. A l'issue du prononcé, Jordane Meyer a rencontré Anne de Bie, leur avocate...

Du côté du cabinet de Julien Pierre, on a réagi en affirmant que Docteur Moreau, allait interjeter appel.