Tribunal correctionnel d'Arlon: deux chauffagistes gaumais sont poursuivis pour avoir causé la mort sans intention de la donner

Retour mercredi sur une dramatique intoxication au monoxyde de carbone, devant le tribunal correctionnel d'Arlon. Deux chauffagistes gaumais ( père et fils ) sont poursuivis pour avoir causé la mort sans intention de la donner, de Jacques Gardien et de son épouse Danielle Poncin, le 4 mars 2017.

Les victimes ont été intoxiquées dans leur maison, à Prouvy, près de Chiny à cause de leur chaudière à condensation encore récente. Hier, les chauffagistes ont admis ne pas avoir suivi toutes les recommandations de la firme de la chaudière, pour l'installation du tubage. Ils n'ont pas pu expliquer pourquoi.

Des questions se posent également concernant leur intervention quelques jours avant le drame. En tout cas pour Fréderic Gavroy, avocat de la famille Gardien, ce n'était pas un accident :

"Ca permet de dire qu'il y avait beaucoup de moyens d'éviter ce qui s'est passé, il suffisait de respecter les consignes d'installation du fabriquant, d'avoir les formations adéquates, de réaliser un certain nombre de tests, ce qui relève je crois, des compétences normales d'un chauffagiste. L'instruction a permis de démontrer que ça n'avait pas été fait, ce qui nous permet de dire que ce n'est pas la fatalité qui a emporté les deux victimes."

Les filles des victimes, Aurélie et Charlotte attendent beaucoup de ce procès :

"C'est important pour nous, non seulement de savoir ce qui s'est passé pour nos parents, mais aussi que les gens comprennent qu'il y a beaucoup d'incompétences, et que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, et qu'on ne peut pas faire confiance."

Les avocats des chauffagistes n'ont pas souhaité répondre à nos questions. La prochaine audience aura lieu le 22 avril.