Tout est prêt au Musée Gaspar à Arlon, pour rouvrir ses portes au public, dès ce mardi matin

Il n'y a pas que les commerces non-essentiels qui rouvrent ce 1er décembre, c'est également le cas des musées... En tous cas à Arlon, du côté du Musée Gaspar, consacré à l'histoire et l'art du chef-lieu et des environs, on est fin prêt à accueillir à nouveau le public... Aucune grande manœuvre ce lundi pour préparer la réouverture. En fait, toutes les mesures de distanciation, le circuit visiteur pour que personne ne se croise, etc. a été mis en place en mai dernier. Fin octobre, on a fermé la porte du musée pour la rouvrir au public ce mardi. Pour la conservatrice de Musée, Valérie Peuckert, " seules quelques adaptations ont été nécessaires comme la signalétique, la communication sur les réseaux sociaux et l’adaptation de la billetterie en ligne pour les réservations obligatoires. Pour le reste le Musée Gaspar est ravi de rouvrir ses portes avec l'espoir de faire aussi bien que cet été... C’est-à-dire recevoir des familles, sans jamais avoir d’’effet de masse, qui sont sorties de chez elles pour voir quelque chose, apprendre quelque chose… Une petite excursion près de chez soi, avec les enfants ou des amis, dans cette période de crise, on peut offrir quelque chose dans de très bonnes conditions sanitaires ! " Le visiteur découvrira, outre les collections permanentes consacrées au frères Gaspar, sculptures, photographies et mobilier mais également une exposition consacrée à la présence des Jésuites à Arlon, qui se tient jusqu’au 3 janvier !

Le Musée s'est aussi paré de décorations de Noel et d'un sapin et propose un concours aux familles à réaliser chez soi, un calendrier de l'avant sous forme de petits défis.