Tintigny: Guy Maréchal, président du conseil cynégétique de Gaume condamné à une amende

Guy Maréchal, chasseur de Tintigny et président du conseil cynégétique de Gaume écope d'une amende de 40 000 euros dont la moitié avec sursis. Le tribunal correctionnel d'Arlon a rendu son jugement hier.

L'homme était poursuivi pour plusieurs infractions liées à la loi sur la chasse. On lui reprochait par exemple d'avoir chassé sur des terrains où il n'était pas autorisé à pratiquer, ou encore d'avoir détenu un parc à sangliers sans permis.

Dans plusieurs médias, Guy Maréchal annonce déjà qu'il fera appel et cette fois, il ne se défendra pas seul mais avec un avocat.