Tenneville : des commémorations du 8 mai, différentes

A 11 heures, les cloches des églises de la commune de Tenneville inviteront les citoyens à un applaudissement général, sans rassemblement. Les habitants pourront aussi diffuser, jouer ou chanter la Brabançonne.

Une façon différente de commémorer le 8 mai, pour à la fois se souvenir de la fin de la seconde guerre mondiale, mais aussi pour rendre hommage à celles et ceux qui luttent et qui souffrent aujourd’hui, en raison du coronavirus.

Ainsi, les porte-drapeaux hisseront à chaque monument commémoratif, le drapeau belge et le drapeau blanc en souvenir des victimes d’hier et d’aujourd’hui :

"Il y a plusieurs personnes âgées qui m’ont dit ne plus avoir vécu cela depuis la guerre, ces circonstances exceptionnelles. Et puis, surtout, c’est une question de valeur. Le 8 mai c’est vraiment le jour où l’on commémore le civisme, la liberté, la solidarité, ce sont des valeurs qui prennent un sens aujourd’hui, et donc on a voulu associer ces deux circonstances, la seconde guerre mondiale et ce confinement, cette lutte contre le coronavirus", remarque le bourgmestre de Tenneville, Nicolas Charlier.

Pour Christian Georis, président du comité patriotique de Tenneville, c’est important de rendre également hommage à toutes ces personnes qui luttent aujourd’hui contre l’épidémie :

"C’est un moment qu’on ne peut pas oublier dans notre vie, j’ai 73 ans et je n’ai jamais connu une situation comme celle-là. C’est un moment qui restera marqué et encore plus dans la mémoire de mes enfants et de mes petits-enfants. Le fait de devoir rester isolé chez soi, de penser aux autres, c’est quelque chose de très marquant et on devait marquer le pas, cette année", confie-t-il.

Les organisateurs espèrent que la population participera à ce moment patriotique et solidaire.

Le traditionnel discours du 8 mai sera, quant à lui, diffusé sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la commune de Tenneville.