"Tcharbon" un charbon de bois 100% wallon, produit à Bertrix, arrive pour vos barbecues

Dans les prochains jours, un charbon de bois 100% wallon sera mis pour la première fois sur le marché. C'est l'entreprise It's Energy, spécialisée dans la valorisation énergétique des sous-produits du bois qui lance ce projet au cœur de l'Ardenne, à Bertrix. L'idée de produire du charbon de bois local part d'un constat : " la Belgique importe, chaque année, 30.000 tonnes de charbon de bois, explique James Demaret Directeur Général de " Tcharbon ," pour griller des saucisses quand il y a du soleil… Derrière ce constat, notre idée d’un produit 100% wallon a pris tout son sens." Mais que faut-il pour avoir un bon charbon de bois. ? " Il faut une bonne bûche, du vrai hêtre et du vrai chêne de nos forêts, qui est fendu en bûches. Des bûches calibrées et séchées qui nous permettent aujourd’hui de faire un bon charbon de bois ", précise, François Lotin, Directeur opérationnel de l’entreprise. Et sur son site de Bertrix It’s Energy produit son charbon de bois de manière éco-responsable ! " On a voulu utiliser des fours avec une autocombustion, donc on a un apport en énergie fossile quasi nulle et qui est uniquement utile au démarrage des fours ", poursuit François Lotin. Un produit de qualité avec une longue combustion et qui donne une saveur bois incomparable à la viande grillée... Les producteurs du " Tcharbon parlent aussi d’un volume des pépites supérieur aux autres ! " En vendant notre charbon de bois, nous vendons un nombre de barbecues ". Dans un premier temps, le charbon de bois "Tcharbon" sera vendu dans deux conditionnements 20 litres, pour trois barbecues et 40 litres pour six barbecues. Et dans les projets, il y a encore un troisième sachet, plus petit, pour un seul barbecue.

Une initiative très appréciée notamment du côté de l’Office Economique Wallon du Bois. Pour François Deneubourg, " le fait déjà de travailler en circuit court est une excellente chose et très actuelle. Et puis le fait de mettre un produit supérieur en qualité par rapport au charbon de bois importé d’Europe de l’Est et centrale est un élément important!" Jusqu’à présent, tout le monde s'est dit intéressé par l'idée ...d'un charbon de bois local ! Mais à présent, le consommateur doit passer à l'action et à l'achat! Dans un premier temps, le Tcharbon sera disponible dans une vingtaine de points de vente répartis sur toute la Wallonie !