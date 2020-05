Suxy: le corps de la dame disparue en novembre au barrage de la Vierre a été retrouvé

Six mois après sa disparition, le corps d’une dame de 67 ans a été retrouvé ce jeudi au niveau du barrage de la Vierre à Suxy, dans la commune de Chiny.

A l’époque de sa disparition, des recherches intensives avaient été menées. Pompiers, plongeurs, drone et officier de garde avaient fait le maximum pour retrouver la personne disparue. Tout portait à croire qu'elle s'était noyée dans la Vierre.

Six mois plus tard, son corps a donc été retrouvé. Le DVI est intervenu sur place avec la zone de police de Gaume. Il s'agit bien de Madame Chantal Antoine, 67 ans, habitante de Suxy (Chiny).

La dame avait clairement annoncé ses intentions de suicide, dans une lettre retrouvée à l'époque à son domicile.

