Sur sa nouvelle carte, le Pays de Famenne propose 450 kilomètres de promenades à vélo

Depuis le début de la pandémie, le vélo a le vent en poupe. Cela fait 15 ans que le Pays de Famenne (qui regroupe les communes de Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort et Somme-Leuze, mise beaucoup sur le tourisme vert et la mobilité douce. Et, vu le succès, la carte de promenades vélo était épuisée. Une nouvelle édition vient d’être publiée et elle permet de valoriser d’autres chemins. On y dénombre 450 kilomètres de promenades pour 350 sur la première édition ! Le principe de ces parcours, comme en Flandres ou aux Pays-Bas, ce sont les " points-nœuds ". "C’est simplement un système de numérotation tout à fait arbitraire ", explique Yves-Marie Peter, Directeur du Pays de Famenne, "qui permet d’aller de carrefour en carrefour et qui renvoie à d’autres numéros et finalement, on se fait un parcours de manière très facile !" Et d’autres régions de Wallonie s’en inspirent. La Province de Namur et la Province de Luxembourg adoptent " les " points-nœuds " et le Pays de Famenne accompagne leurs démarches et cela permet d’autres connexions. Il est parfois questions de travaux pour améliorer certains parcours... Des sentiers à stabiliser, des chemins agricoles. "On essaie de donner du confort aux cyclistes", poursuit Yves-Marie Peter. "On n’est pas pour bétonner à tout prix et on garde la structure des éléments mais quand il le faut vraiment, on réalise des travaux plus lourds !"