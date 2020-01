Suite des commémorations: ce samedi, c'est à La Roche-en-Ardenne qu'on se souviendra

En janvier 1945, les alliés allaient progressivement reprendre le dessus sur l'armée allemande. La Roche-en-Ardenne et Houffalize sont deux cités marquées à tout jamais par des bombardements qui les ont complètement détruites dans le but d'arrêter la progression de l'armée allemande. L'historien Jean-Michel Bodelet revient sur ces événements :

"Houffalize va être rasée par les bombardiers anglais, et La roche par les Américains. Tout va être rasé et la volonté d'avoir du gravât est militaire parce que lorsque vous avez du gravât, vous ne pouvez plus passer dans les rues, et c'est cette mobilité que les alliés voulaient empêcher. Il y a eu de nombreuses victimes, 180 ou un peu plus de mémoire à Houffalize et 116 à La Roche, évidemment c'est la population civile qui va payer le plus lourd tribu de ces bombardements, pour empêcher cette mobilité allemande."

La jonction entre les troupes américaines et écossaises a eu lieu à La Roche-en-Ardenne le 11 janvier 1945. Une plaque commémorative rappelle l'endroit exact.