Face aux projets éoliens qui se multiplient dans cette région, le bourgmestre de Bertogne, Christian Glaude et son Collège annoncent qu'ils donneront désormais un avis défavorable pour les projets en cours et à venir.

Ils estiment qu’il y a trop de nuisances et que les villages de la commune sont trop impactés par les différents projets.

La commune de Bertogne va plutôt miser sur plusieurs projets d’installation de panneaux photovoltaïques.