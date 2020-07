Sterpenich: voler comme un oiseau c'est possible, avec Luxfly

Vous avez peut-être toujours rêvé de voler comme un oiseau. Vous pouvez ressentir ces sensations de vol en découvrant la chute libre. C'est désormais possible à Sterpenich, près d'Arlon avec Luxfly, un simulateur de chute libre intérieur, un tunnel de verre de 21 mètres de haut, une structure unique en Europe. Magali Braff, fondatrice de Luxfly nous présente ce tunnel :

"Il faut s'imaginer une grande salle événementielle, avec un tunnel en verre, où il y a du vent jusqu'à 250 km/heure. Où on arrive à voler, à se déplacer avec la position de son corps. Les sensations sont uniques, on se prend pour un oiseau, on réalise que son corps est son moteur, son accélération et son frein en même temps. Monter, descendre, tourner à gauche, à droite, se sont des sensations uniques de légèreté, et de liberté."

Vous pouvez faire l'expérience dès l'âge de 4 ans. Et si cela vous plaît sachez que le vol en tunnel est un sport qui s'apprend. infos sur le site de luxfly



