Spectaculaire rupture de canalisation à La Roche-en-Ardenne, la distribution d'eau pourrait être perturbée dans la région

"Il s'agit vraisemblablement d'un dégât occasionné lors des inondations du mois de juillet, explique Guy Gilloteaux, bourgmestre de La Roche. Une grosse canalisation de cinquante centimètres de diamètre a souffert de déplacements liés à la pression et a connu une rupture. C'est tout un bassin d'alimentation qui est concerné, La Roche, Erezée, Manhay, Rendeux ainsi que Durbuy."

Une importante rupture de canalisation s'est produite ce samedi dans le quartier de Lohan, sur le territoire de La Roche-en-Ardenne. La Société wallonne des Eaux (SWDE) est sur place et va probablement y rester une bonne partie de la nuit pour procéder aux réparations.

Elément rassurant, une plus petite canalisation située à proximité a été remise en fonction et devrait tenir le coup jusqu'à dimanche, selon le bourgmestre. Néanmoins, le débit étant moins important, il faut s'attendre à ce que la distribution d'eau soit perturbée. La population est invitée à consommer l'eau avec parcimonie.

"A différents endroits, il y a des réservoirs, qui vont continuer à être alimentés mais à un quart de l'alimentation normale. Avec un peu de chance, les répercussions seront limitées. Mais vous savez que même si nous sommes en région rurale, les touristes sont fort présents, les gîtes sont fort occupés donc forcément la demande est plus importante. Donc on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de forte diminution du débit. Il y a sans doute des endroits épars qui vont souffrir, mais on espère que ce sera très limité géographiquement."

Quelques problèmes auraient déjà été constatés dans certains villages de la commune de Durbuy.