Soutien à l'économie locale, à la population et aux acteurs de premières lignes dans les communes de la Province de Luxembourg

Les communes luxembourgeoises se mobilisent. Non seulement, elles s’organisent pour que leurs habitants disposent de masques dans la perspective du déconfinement. Mais elles sont aussi nombreuses à agir à leur niveau, pour venir en aide aux commerces et aux entreprises directement impactées financièrement par la crise du Coronavirus. Chaque entreprise ou commerce qui a son siège social sur le territoire de la commune de Gouvy, et qui a subi des pertes financières, pourra introduire une demande auprès de l’administration communale via un formulaire téléchargeable sur le site internet. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les commerces ou entreprises devront pouvoir justifier soit d’une perte de 30 % de leur chiffre d’affaire entre le 14 mars et le 18 mai ou encore d’une fermeture de 10 jours liée directement au COVID 19 durant la même période. Le budget sera réparti en fonction du nombre de demandes introduites : ce sera 500 € maximum pour les entreprises qui occupent un salarié, 750 € pour les entreprises de 2 à 5 salariés, et de 1.000 EUR pour les entreprises de plus de 5 salariés. Toutes les modalités pratiques liées à cette aide peuvent être consultées sur le site internet de la commune (www.gouvy.be). Toujours à Gouvy, un bon d’achat sera distribué à tous les ménages, dès la réouverture généralisée des commerces et entreprises ( 50 € pour les ménages et 25 € pour les personnes isolées). Un bon à dépenser exclusivement auprès des commerces ou entreprises implantés sur le territoire de la commune.

A Vaux-sur-Sûre, la commune a aussi décidé de soutenir son économie locale. Chaque chef de ménage inscrit au registre de la population va se voir délivrer, dès la fin du confinement, un bon d’achat et de soutien de 50 € à valoir dans un commerce ou un magasin de la commune qui a obligatoirement dû fermer au public depuis le début de la crise du Coronavirus.

Enfin à Bastogne, dès le début avril, la commune a décidé de soutenir financièrement les acteurs de première ligne grâce à une prime versée sous forme de chèques-commerces. Depuis le début de la période de confinement, la Commune et le CPAS de Bastogne ont réorganisé leurs services afin d’assurer au mieux les missions vitales et essentielles. Une partie des agents communaux et du CPAS est sur le terrain pour prendre soin des autres. Pour les soutenir, le Collège communal de Bastogne a décidé de leur octroyer une prime, pendant la durée du confinement. Cette prime correspondra en moyenne, pour une personne qui travaille à temps plein, à 200 € nets par mois. Et afin d’aider les commerces locaux et les employés et les ouvriers de ces commerces qui souffrent également des mesures prises pour empêcher la propagation du virus, cette prime est versée sous forme de chèques-commerces et est donc valable dans 140 enseignes locales.