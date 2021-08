"Sortons de la forêt", un Escape Game sur les métiers et les entreprises de la filière bois

Les "Escape Games" sont à la mode, mais celui que propose le GAL (Groupe d’Action Local) NovArdenne et Ressources Naturelles Développement est original en ce sens qu’il fait la promotion de la filière bois et des entreprises du secteur tout en étant ludique puisqu’on peut le faire en famille. L’Escape Game "Sortons de la forêt" se trouve actuellement à Saint-Hubert, sur la place de l’Abbaye.

Un chalet en bois, c’est le refuge d’un méchant sorcier Ingvar, il a jeté un sort et tout le monde est devenu triste, la région a perdu son âme et l’Escape Game vous invite à parcourir quatre pièces différentes et suivre les traces des pionniers qui ont retrouvé la joie de vivre… "C’est un jeu qui est adapté autant pour les adultes que pour les enfants", explique Diego Bertrand, manager chez Ressources Naturelles Développement. "Il y a des codes, il y a des énigmes, il y a des choses à trouver, un peu cachées et tout cela permet d’évoluer de pièce en pièce."