Six boucles pédestres pour partir à la découverte du monde agricole en Province de Luxembourg

Mieux faire connaître l'agriculture du grand public, c'est l'objectif de la Province de Luxembourg au travers de différentes actions. Depuis mars dernier, au Fourneau Saint-Michel, une exposition présente les nombreuses facettes du monde agricole et elle a déjà accueilli 400 enfants. Aujourd’hui, six boucles pédestres agricoles permettent de partir d’une autre façon à la découverte du monde agricole. Une des six boucles tourne autour de la ferme bio de la Famille Lamberty à Petit-Thier (Vielsalm). Pour Luc Lamberty c'est une belle opportunité de réduire le fossé entre producteurs et consommateurs. " Nous sommes en phase de diversification avec notamment notre magasin à la ferme, nous travaillons sur le circuit court et nous aimerions aussi pouvoir expliquer notre métier. Pourquoi, on travaille comme ça et pouvoir dire la nourriture, elle vient de chez nous et pas uniquement du magasin… ! "

Chacune des six boucles met en avant une ou deux fermes, notamment, au travers de quatre panneaux didactiques équipés de QR code. Mais deux boucles permettent d'aller plus loin. " C’est ce que l’on a appelé des boucles immersives ", explique Florence Louis, animatrice pour la Province du programme " Agripédia ". " Sur ces parcours-là, dans les fermes qui sont représentées, on peut vraiment participer à la vie de ces fermes. Exemple, à la chèvrerie d’Ozo, on peut vraiment aller nourrir les chèvres avec les éleveurs ". La Province de Luxembourg veut aller encore un pas plus loin vers les plus jeunes des écoles primaires, avec le car-vitrine de la Province. " Dans ce car qui se déplie, explique le Député-Provincial à l'agriculture, Bernard Moinet. Nous aurons une partie de l’exposition de présentation de l’agriculture dans nos contrées, et cela permettra d’aller directement à la rencontre des élèves dans leurs écoles dans toute la Province. " Cet " Agripédia on the road " se présenté aux communes et aux directions d’écoles dans les tous prochains jours.