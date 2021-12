Sept lauréats primés en petit comité pour les récompenses luxembourgeoises les Godefroid

Même si la soirée de gala était annulée, compte-tenu des mesures sanitaires, les Godefroids 2021 ont été remis en petit comité samedi soir à l’hôtel de ville de Bertrix. En tout il y a sept lauréats. Le Godefroid Social récompense l’asbl gaumaise Pazapa. Elle démarre après la naissance à Rossignol, en 2010, du petit Emilien grand prématuré. La suite c’est la Présidente de l’asbl. De nombreux médecins prédisaient qu’il ne marcherait jamais mais les parents persévérants ont trouvé une méthode de soins inventée par un kiné au Chili et à l’âge de six ans, Emilien a marché ! L’asbl Pazapa veut venir en aide à d’autres parents d’enfants avec des " problèmes moteurs " et voudrait notamment trouver un kinésithérapeute en Province de Luxembourg poursuivre la formation etqui pourrait ainsi, par la suite, éviter de longs déplacements aux parents.

Le Godefroid économique récompense l’entreprise Guilmin qui fabrique de la peinture sur la commune de Marche depuis 1937. Nicolas Guilmin est la quatrième génération. Guilmin et sa société sœur Pentagone a développé un réseau de distribution et son centre de recherche développe aujourd’hui des peintures au moindre impact environnemental. Les autres lauréats 2021 sont pour la culture, le chef d’orchestre David Reiland qui conduit les orchestres aux quatre coins du monde, Charlotte Leboutte, pâtissière a reçu le Godefroid Jeune, le réseau paysan, ses producteurs et ses épiceries le Godefroid du Développement Durable, le footballeur Timothy Castagne, le Godefroid sportif et la Petite Ruche, plateforme de vente de petits producteurs à Houffalize, le Godefroid du public.