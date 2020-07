Sensenruth: un jardin à découvrir près de Bouillon

Virée en cette fin de semaine en province de Luxembourg, près de Bouillon. Nous allons y découvrir les beautés du jardin "Bouillon Blanc", à Sensenruth. Pour nous en parler, nous avons reçu Jean-Marie Gérard, correspondant pour La Meuse Luxembourg. Il était l'invité de Luxembourg Matin dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

Situé à quelques kilomètres de Bouillon, le jardin "Bouillon Blanc" à Sensenruth est sans doute l'une des destinations à découvrir cet été. Au milieu de ce jardin, une plante, le bouillon blanc, qui donne son nom aux lieux. Alors que son nom n'a rien à voir avec la commune de Bouillon, située à proximité, ce jardin met en avant les vertus médicales de cette plante, particulièrement indiquée pour des problèmes pulmonaires. Dans ce jardin, aménagé par le néo-louvaniste Hugues Fernet, la nature semble avoir repris ses droits. Et pour cause: son gérant préfère donner carte blanche à la nature et revendique cet endroit où c'est à l'homme à devoir s'adapter à la végétation.

Pas loin de ce jardin, Hugues Fernet prend également soin de la Halle du Bouillon Blanc, une salle de concerts qui devrait reprendre ses activités fin septembre. L'intégralité de son interview est à retrouver dans les colonnes de La Meuse Luxembourg de demain, en kiosque ou sur le site.