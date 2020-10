Sécheresse – Comment mieux gérer les réserves d’eau du barrage de Nisramont ?

Le SPW Mobilité et Infrastructures étudie actuellement la mise en place d’une nouvelle vanne de vidange sur le Barrage de Nisramont. L’objectif est de permettre une meilleure sensibilité et plus de souplesse dans la gestion du débit en période de sécheresse.

Alimentée par les deux Ourthes en amont de La Roche, la réserve du barrage de Nisramont a pour objectif de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la province du Luxembourg. Il alimente plus de 60.000 personnes.

Haute de 16 mètres pour une longueur de 116 mètres, l’infrastructure dispose de trois vannes permettant d’évacuer jusqu’à 427m³/s en période de crue. Vu leurs dimensions, ces trois vannes ne permettent pas un réglage fin de restitution de l’eau en aval. Une situation potentiellement problématique en période de sécheresse, comme ce fut, à nouveau, le cas cette année.

"Les débits d’entrée de l’Ourthe au barrage de Nisramont n’ont jamais été si faibles et le barrage a vu son niveau baisser comme jamais auparavant", constate le SPW Mobilité et Infrastructure qui gère le barrage. "Certains souhaiteraient que le barrage soit utilisé comme soutien d’étiage à l’Ourthe en période de sécheresse", poursuit François Franquinet, porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructure. "Mais il n’a pas été conçu pour cela et sa capacité ne le permettrait pas. Cela mettrait à mal l’approvisionnement en eau potable."

Le service public planche actuellement sur l’installation de nouvelles vannes afin d’affiner la gestion du débit en période de sécheresse. L’adjudication du marché devrait avoir lieu en 2021. Le début des travaux est prévu pour 2022.