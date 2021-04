Sébastien Pirlot, le retour, avec le "Dictionnaires absurde des années 2020-21 jusqu'à la fin des temps..."

Après avoir publié, le Dictionnaire absurde des années 2019-2020 l'an passé, le Bourgmestre de Chiny, Sébastian Pirlot nous revient avec la suite intitulée : "Dictionnaires absurde des années 2020-21 jusqu'à la fin des temps...".

Un cran plus loin dans l'absurde et dans l'humour féroce. L'occasion d'abord de demander à Sébastian Pirlot, comment le premier volume a été accueilli :

"J'ai eu de bons retour, les ventes sont bonnes, et on espère que le deuxième va suivre le même chemin. Evidemment on va un cran plus loin dans l'absurde et dans l'humour vache, parce que on est dans l'époque. Je suis un enfant des années 80, nous avions une relative liberté, qui s'est réduite. Aujourd'hui la société est moralisatrice, les réseaux sociaux n'ont pas faciliter les choses. Aujourd'hui chacun a un avis qu'il veut imposer aux autres, et c'est quelque chose qui m'énerve profondément. Et donc j'avais envie de brocarder joyeusement et férocement les travers de notre société."

Le "Dictionnaires absurde des années 2020-21 jusqu'à la fin des temps..." de Sébastian Pirlot a paru chez St Honoré Editions à Paris.