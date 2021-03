Se faire soigner de l'autre côté de la frontière, c'est possible il reste des obstacles à surmonter

Entre Belgique, France et Luxembourg, il est possible de se faire soigner de l’autre côté de la frontière mais peut-on tout faire ? Une matinée de réflexion a fait le point sur la question à Arlon. Entre la France et la Belgique, ça fonctionne plutôt bien. En tous cas, les accords bilatéraux franco-belges permettent à de nombreux patients français de fréquenter les hôpitaux belges de Vivalia. " En 2020, ils étaient près de 3000 rien que pour notre organisme ", explique Jacques Devillers, Secrétaire Général de la Mutualité Socialiste de la Province de Luxembourg, " et l'Aide Médicale Urgente française intervient en premier par proximité, dans les communes d’Aubange et de Musson ".

Entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, le statut de frontalier permet évidemment de se faire soigner au Luxembourg. Pour les autres, ce n’est pas toujours aussi évident... Xavier Demoisy est Directeur des soins au Château de Colpach, un centre de réhabilitation luxembourgeois situé près d'Attert, témoigne : " Il y a encore aujourd’hui beaucoup de freins administratifs et dans le domaine de la revalidation, c’est-à-dire les moyens séjours, il n’y a rien de prévu en matière de collaboration et tout se décide au niveau de l’INAMI à Bruxelles !" Un accord-cadre ratifié entre la Belgique et le Luxembourg " serait bénéfique de chaque côté de la frontière ", ajoute Jacques Devillers, car l’objectif c’est la complémentarité des services et quand on voit les perspectives en Province de Luxembourg notamment avec Vivalia 2025 et le nouvel hôpital à Houdemont, où on devrait avoir accès à la médecine de pointe, ce devrait bien être le cas ! " La Députée Fédérale Mélissa Hanus qui présidait la rencontre, compte insister devant le parlement Fédéral pour que les Gouvernements belge et luxembourgeois rédigent et ratifient une convention pour faciliter les soins de l'autre côté de la frontière.