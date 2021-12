Sans marché classique, on fête Noël autrement en Province de Luxembourg, comme à Marche-en-Famenne avec le chalet du Père Noël

Si elles ont annulé leur marché de Noël, plusieurs communes luxembourgeoises ont décidé de fêter tout de même Noël mais autrement ! Ce week-end, ce sera le cas de Marche-en-Famenne. Tout au long du week-end ( du 17 au 19 décembre), la place Albert 1er proposera le chalet des commerçants, une belle vitrine de Noël et il y aura, vin chaud à emporter et des cadeaux à la clef! Samedi après-midi, le Père Noël sera présent dans son chalet et petits et grands auront l’occasion de faire un tour en calèche dans les rues de Marche. Et puis ce vendredi 17 décembre accueillera la première étape du " Tartiflette Tour " au profit de Viva For Life. https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_les-ambassadeurs-sur-vivacite/accueil/article_le-tartiflette-tour-au-profit-de-viva-for-life-on-a-teste-et-approuve-pour-vous?id=10887980&programId=19767

A Bastogne aussi sans marché et sans nuit des commerçants, c’est là aussi le Père Noël animera les rues et distribuera des chèques-cadeaux et sera accompagné d’un photographe ! Vielsalm et Arlon auront leur marché de Noël ce week-end. De plus Dimanche, Vielsalm accueillera le Bus de Viva For Life et le marché de Noël d’Arlon sera, lui, prolongé lundi, pace qu’il accueillera à son tour lundi dès 16h le bus Viva For Life. Si l’on parle marchés de Noël en province de Luxembourg, celui de Durbuy reste le plus réputé. Pour faire face à l’affluence, le bourgmestre et la zone de police ont, depuis le 10 décembre, limité le nombre de personnes présentes dans les espaces consacrés au marché de Noël à 600. Le samedi 11, pour éviter des files trop importantes aux différentes entrées, les accès à Durbuy ont été fermés pendant une heure. La zone de police Famenne-Ardenne, explique, dans un communiqué, qu’il se pourrait qu’elle soit amenée dans les prochains jours à rendre ces accès temporairement inaccessibles.